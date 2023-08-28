Мир 28 августа 2023, 18:56 Cуд определился с датой начала процесса над Трампом Суд в Вашингтоне назначил на 4 марта начало процесса над Трампом White House Archive

Читать 360tv в

Судебный процесс в отношении бывшего президента США Дональда Трампа начнется 4 марта 2024 года. Решение вынес окружной суд в Вашингтоне, сообщило РИА «Новости».

Дело о вменяемых бывшему главе государства попытках изменить в свою пользу результат выборов президента в 2020 году, а также вину в одном из эпизодов со штурмом Капитолия рассмотрели в столице США в понедельник, 28 августа.

Реклама

Сторона защиты ходатайствовала о переносе разбирательства на 2026 год, но получила отказ.

«Мы не успеем обеспечить адекватное представительство к назначенной дате. Назначение процесса на март несовместимо с правом на справедливый суд», — отметил адвокат Трампа.

Решение судьи Тани Чуткан означает, что процесс над Трампом пройдет в его кампанию перед выборами президента страны.

В пятницу, 25 августа, Трампа официально взяли под стражу в штате Джорджия, однако почти сразу отпустили под залог в 200 тысяч долларов. Сам бывший президент не признает обвинений в свой адрес.