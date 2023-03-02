Мир 02 марта 2023, 09:26 Crew Dragon с российским космонавтом отправили к МКС Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon и Андреем Федяевым отправилась к МКС

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Со второй попытки ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon и четырьмя членами экипажа на борту отправилась к Международной космической станции. Выход на орбиту и отделение второй ступени прошли в штатном режиме, рассказал Роскосмос.

Falcon-9 стартовал с космодрома НАСА на мысе Канаверал во Флориде в 08:34. На этот раз все этапы запуска прошли успешно — компания SpaceX устранила неполадки, из-за которых пришлось отложить старт 27 февраля. Вторая ступень отделилась в нужный момент, корабль вышел на орбиту. В Роскосмосе предупредили, что стыковку к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС запланировали на 3 марта, в 09:11.

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К миссии Crew-6 присоединились космонавт Андрей Федяев, астронавты Вуди Хобург, Стивен Боуэн и Султан аль-Нейади. Для россиянина этот полет стал дебютным, а сам он — первым из работников Роскосмоса — мужчин, вторым космонавтом после Анны Кикиной, которого доставит на МКС американский корабль Crew Dragon. В Crew-7 примет участие Константин Борисов, а Crew-8 — Александр Гребенкин. Запуски, по словам пресс-службы корпорации, запланировали на второе полугодие 2023 года и первое полугодие 2024-го.

Предыдущий запуск ракеты-носителя отложили за несколько минут до старта из-за технических проблем. В НАСА заявили, что засорился фильтр наземной системы подачи жидкости-воспламенителя для двигателя Falcon 9.