Crew Dragon с двумя астронавтами успешно вернулся на Землю. Видео

Американское космическое агентство вело прямую трансляцию приземления вместе с компанией SpaceX, разработавшей и запустившей корабль.

На землю с МКС вернулись астронавты Даглас Херли и Роберт Бенкен. Для посадки использовались тормозные парашюты, которые раскрылись на высоте около 5,5 километра. Затем, на высоте в два километра раскрылись четыре основных парашюта. В 21:48 по московскому времени Crew Dragon совершил посадку на воду у побережья штата Флорида.

Капсулу с астронавтами возьмет на борт поисково-спасательное судно GO Navigator. Корабль примут на судно с помощью гидравлического подъемного устройства, после чего экипаж сможет выйти наружу.

Херли и Бенкен вернулись на землю спустя 19 часов после отстыковки корабля от МКС. Американский корабль приводнился впервые за последние 45 лет. Также это первый полет людей в космос на частном космическом корабле.