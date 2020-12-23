COVID-19 выявили у каждого сотого жителя Земли

Профильный фонд ООН в 2020 году оценил население планеты в 7,795 миллиарда человек. COVID-19 выявили у 1%.

Лидером по числу выявленных случаев болезни являются Соединенные Штаты (более 18 миллионов за все время пандемии), однако самая высокая доля заболевших в небольших странах. Если в США она составляет 5,6%, то в Андорре и Люксембурге — 9,9 и 7,3% соответственно.

Пандемия коронавируса началась в марте 2020 года. За это время от последствий заражения 2019-nCoV умерли более 1,7 миллиона человек. Летом эпидемическая ситуация стабилизировалась, однако в сентябре началась вторая вспышка. Специалисты считают, что победить пандемию поможет массовая вакцинация. В мире уже создали несколько вакцин от коронавируса, которые сейчас проходят финальный этап клинических испытаний.

В сентябре в Великобритании выявили новый штамм вируса, который мутировал и стал еще заразнее.