COVID-19 впервые подтвердился у снежного барса в зоопарке США

В зоопарке американского города Луисвилл (штат Кентукки) у снежного барса выявили коронавирус. Подобный случай был выявлен впервые.

Информация об этом была опубликована на сайте зоопарка.

«Тест снежный барс Ниси дал положительный результат на SARS-CoV-2, — вирус, который вызывает COVID-19 у людей», — говорится в сообщении на сайте зоопарка. В нем также указано, что сейчас в зоопарке ждут подтверждения результатов двух других самцов — Кимти и Меру.

Как пояснила пресс-служба зоопарка, по их версии, снежный барс подцепил заболевание от одного из сотрудников, который перенес инфекцию бессимптомно.

Сейчас животные находятся на карантине. В публикации отмечено, что они хорошо себя чувствуют, а персонал внимательно следит за их здоровьем.

Новые виды SARS-CoV-2, обнаруженные у летучих мышей в Китае, пока недостаточно изучены. Неизвестно, передаются они от животного к человеку или нет, заявила врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева. По ее словам, летучие мыши были первоначальными носителями коронавируса. Прежде чем началась пандемия, вирус передался неизвестному пока промежуточному животному.