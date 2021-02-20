ВОЗ назвала необходимую сумму для борьбы с COVID-19 в 2021 году

В 2021 году международному партнерству по борьбе с COVID-19 ACT-Accelerator потребуется 22,9 миллиарда долларов. В ВОЗ заметили, что средства, в том числе, нужны для обеспечения поставки более двух миллиардов доз вакцины от коронавируса.

Во Всемирной организации здравоохранения назвали следующие несколько недель «исключительно важными для глобального реагирования на COVID-19». Об этом сообщил ТАСС.

«Требуются дальнейшие обязательства [о выделении средств], чтобы полностью профинансировать работу ACT-Accelerator и обеспечить поставку более двух миллиардов доз вакцины», — уточнили в ВОЗ.

Средства понадобятся и на медицинский кислород, лекарства, среди которых дексаметазон и новые препараты после их появления, и диагностические тесты.

Заявления нескольких западных стран о выделении для ACT-Accelerator более 4,3 миллиардов долларов в ВОЗ поприветствовали. Средства, в том числе, предоставят члены G7 и Норвегия. Ранее партнерству пообещали еще шесть миллиардов. Общая сумма вложений достигла 10,3 миллиарда, снизив дефицит фондов на программы ACT-Accelerator до 22,9 миллиарда долларов.

Международное партнерство ACT-Accelerator запустили 24 апреля 2020 года. Старт ему дали ВОЗ, Евросоюз, Франция и филантропы Билл и Мелинда Гейтс. Идея инициативы — в глобальном партнерстве и сотрудничестве «по ускорению разработки, производства и использования безопасных и эффективных технологий по предотвращению, диагностике и лечению COVID-19».