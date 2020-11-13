COVID-19 убил «Йоркширского потрошителя»

По данным телеканала, 74-летний Сатклифф страдал ожирением и у него были проблемы с сердцем. Две недели назад его пролечили от сердечного приступа и отправили обратно в тюрьму. Вскоре он снова попал в больницу — на этот раз с COVID-19. Лечиться «Йоркширский потрошитель» не захотел и умер.

Сатклиффа приговорили к пожизненному заключению в 1981 году за убийство 13 женщин и покушении на убийство еще семи, хотя следствие считает, что жертв было больше.

Он убивал проституток, продавщиц, девочек-подростков с 1970-х годов и говорил, что на этом настаивали голоса в голове. После того как Сатклиффа отправили за решетку, он много лет лечился от параноидальной шизофрении.