COVID-19 подтвердили у президента Гондураса

В Гондурасе коронавирус добрался до представителей власти. COVID-19 выявили у президента страны Хуана Орландо Эрнандеса и его супруги. Глава государства будет выполнять свои обязанности удаленно.

Эрнандес в эфире телеканала HCH заявил, что почувствовал себя плохо в выходные. Коронавирусную инфекцию у него подтвердили 16 июня.

«Сегодня у меня диагностировали COVID-19», — сказал президент Гондураса.

Врачи рекомендовали Эрнандесу соблюдать покой, но он намерен продолжить работу, хоть и удаленно.

Президент Гондураса переносит коронавирусную инфекцию в легкой форме. Эрнандес начал курс лечения и уже наблюдает улучшения в своем самочувствии.

Заболела COVID-19 и жена лидера страны Ана Гарсиа Кариас. Инфекция у нее протекает бессимптомно. От COVID-19 лечат и двух сотрудников Эрнандеса.

Во всем мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 подтвердили более чем у восьми миллионов человек. Скончались уже свыше 440 тысяч заразившихся. В Гондурасе выявили 9656 случаев коронавирусной инфекции. Из-за нее в стране умерли 330 пациентов.