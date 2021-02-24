COVID-19 оказался способен вызвать преждевременные роды

Английские ученые зафиксировали рост преждевременных родов среди женщин, зараженных коронавирусом. При этом COVID-19 не влияет на вес ребенка.

Исследования проводились в Имперском колледже Лондона. Результаты его опубликованы в журнале Ultrasound in Obstertrics and Gynecology.

Ученые наблюдали за четырьмя тысячами женщин из Великобритании и США, которые перед родами заболели COVID-19. Женщины стали мамами в период с января по август 2020 года.

Оказалось, что в США 15,7% рожениц, заразившихся коронавирусом, отправились в роддом раньше положенного срока. В Великобритании преждевременные роды пережили 12% жительниц с подозрением на COVID-19 или с уже подтвержденным диагнозом. В обоих случаях это на 57 и 60% выше усредненного показателя.

Специалисты выяснили, что COVID-19 не является причиной появления на свет мертвого или недоношенного ребенка.

Президент Российского общества акушеров-гинекологов, профессор, академик РАН и РАМН Владимир Серов посоветовал женщинам отложить планирование беременности до завершения пандемии. Он предположил, что COVID-19 может быть причиной выкидышей.