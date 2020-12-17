COVID-19 нашли у министра внутренних дел США
Гудвин добавил, что глава МВД переносит болезнь бессимптомно. Он продолжает работать, находясь на самоизоляции, уточнил RT.
Газета The Washington Post со ссылкой на представителя МВД написала, что Бернхардт узнал о COVID-19 еще до встречи президента США Дональда Трамп с кабинетом министром. Именно поэтому глава МВД на мероприятии не присутствовал.
Издание рассказало, что до сдачи теста Бернхардт активно встречался с разными высокопоставленными чиновниками. Сейчас все они проверяются на коронавирус.
Министерство внутренних дел США не является силовым ведомством. Оно занято вопросами использования федеральных земель и добычи природных ресурсов. МВД курирует и программы, которые связаны с коренными жителями Гавайских островов, Аляски и индейцами.
США являются лидером по числу заболевших COVID-19. На днях Трамп объявил, что в стране сделали первую прививку от коронавируса.