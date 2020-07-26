COVID-19 добрался до КНДР

Сейчас мужчину посадили на строгий карантин. По данным ЦТАК, он приехал в КНДР из Южной Кореи и пересек военно-демаркационную линию незаконно. По решению чрезвычайного заседания политбюро ЦК Трудовой партии Северной Кореи Кэсон закрыли, ввели режим ЧС, а жителей городских районов изолировали друг от друга. На встрече присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Если у мужчины подтвердят COVID-19, это будет первым случаем заражения коронавирусом в КНДР. По официальным данным, в Северной Корее до сих пор не выявили ни одного случая COVID-19.

В Южной Корее за время пандемии медики выявили более 14 тысяч случаев COVID-19 от последствий заражения новым вирусом умерли 298 человек. Во всем мире число выявленных случаев COVID-19 26 июля перевалило за 16 миллионов.