Германия продлила ограничения из-за COVID-19 до середины февраля

Немецкие власти решили продлить жесткие карантинные меры из-за ситуации с коронавирусом еще на месяц. Жителей обязали носить медицинские маски типа FFP2 или респираторы. Возможность сделать прививку населению планируют предоставить летом.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что введенные в стране ограничения будут действовать до 14 февраля. Ее слова привел ТАСС.

«Мы должны продлить меры до 14 февраля», — подчеркнула Меркель, подводя итоги переговоров с главами федеральных земель.

Жители ФРГ теперь должны пользоваться в общественном транспорте и магазинах только медицинскими масками или респираторами. Раньше допускалось ношение тряпичных масок. Нос и рот можно было прикрывать шарфом. Правило по сокращению социальных контактов осталось в силе.

Власти страны, добавило РИА «Новости», призвали работодателей по максимуму перевести сотрудников на дистанционный режим.

Летом Германия рассчитывает предоставить всем гражданам страны возможность привиться от коронавируса. Как будет складываться ситуация в этом ключе, зависит от поставщиков вакцины.

В России ужесточение масочного режима немецкими властями одобрили и сочли правильной мерой.