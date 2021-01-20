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    20 января 2021, 00:25

    Германия продлила ограничения из-за COVID-19 до середины февраля

    Александра Ломейко

    Немецкие власти решили продлить жесткие карантинные меры из-за ситуации с коронавирусом еще на месяц. Жителей обязали носить медицинские маски типа FFP2 или респираторы. Возможность сделать прививку населению планируют предоставить летом.

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что введенные в стране ограничения будут действовать до 14 февраля. Ее слова привел ТАСС.

    «Мы должны продлить меры до 14 февраля», — подчеркнула Меркель, подводя итоги переговоров с главами федеральных земель.

    Жители ФРГ теперь должны пользоваться в общественном транспорте и магазинах только медицинскими масками или респираторами. Раньше допускалось ношение тряпичных масок. Нос и рот можно было прикрывать шарфом. Правило по сокращению социальных контактов осталось в силе.

    Власти страны, добавило РИА «Новости», призвали работодателей по максимуму перевести сотрудников на дистанционный режим.

    Летом Германия рассчитывает предоставить всем гражданам страны возможность привиться от коронавируса. Как будет складываться ситуация в этом ключе, зависит от поставщиков вакцины.

    В России ужесточение масочного режима немецкими властями одобрили и сочли правильной мерой.