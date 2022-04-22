Condé Nast заявил о прекращении своей издательской деятельности в России

Издательский дом Condé Nast заявил о прекращении действия соглашения о франшизе с российскими подразделениями. Таким образом, его издательская деятельность на рынке РФ прекращается. Соответствующее обращение опубликовано на сайте компании. Ранее издательство сообщало о приостановке работы.

«Мы проинформировали российских коллег о сложном решении расторгнуть соглашение о франшизе и прекратить издательскую деятельность на рынке», — говорится в письме главы издательского дома Роджера Линча сотрудникам компании.

Он отметил, что компания предпримет все необходимые для прекращения работы в России шаги. При этом он ожидает, что 10% российских струдников продолжат выполнять некоторую часть обязанностей.

Ранее издательсткий дом сообщил о приостановке работы в РФ. Компании принадлежат такие издания, как GQ и Vogue. Причиной решения стали изменения в российском законодательстве — принятие закона о введении ответственносии за распространение фейков о действиях ВС РФ, а также за призывы к введению санкций в отношении России.

Ранее крупный японский производитель электроники Toshiba объявил о том, что он приостанавливает прием новых заказов и инвестиций в Россию. Такое решение принято на фоне спецоперации на Украине.

Также финская телекоммуникационная компания Nokia заявила о том, что покидает российский рынок. В корпорации заявили, что «с начала спецоперации на Украине для Nokia было ясно, что дальнейшее присутствие в России невозможно».