29 ноября 2023, 11:58
Comtrade: Германия стала главным экспортером продуктов из какао в 2023 году
Страны Евросоюза стали главными экспортерами товаров из какао в 2023 году. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade.
На первом месте оказалась Германия. Она продала за рубеж шоколадной продукции на 3,8 миллиарда долларов, что на 13% больше показателей прошлого года.
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Вторую строчку рейтинга заняла Бельгия, третью — Нидерланды, добавила радиостанция «Говорит Москва».
Экспорт
Евросоюз
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