Colonial Pipeline полностью восстановила работу трубопровода

Американская компания Colonial Pipeline полностью возобновила работу своих магистралей. Кибератака на предприятие привела к его почти недельному простою.

О перезапуске системы Colonial Pipeline сообщил ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«Теперь мы можем сообщить, что перезапустили всю нашу трубопроводную систему», — заявили на предприятии.

В Colonial Pipeline подчеркнули, что уже доставляют продукты нефтепереработки на все обслуживаемые компанией рынки.

По версии агентства Bloomberg, атаковавшие американского трубопроводчика хакеры получили от Colonial Pipeline около пяти миллионов долларов. Предприятие заплатило им за восстановление компьютерной системы спустя несколько часов после взлома. Деньги были перечислены в неотслеживаемой криптовалюте.

В США считают, что атаку устроила группа хакеров DarkSide. Вашингтон предполагает, что злоумышленники находятся в России. Власти РФ, неоднократно подчеркивал американский лидер Джо Байден, не причастны к произошедшему.