Colgate-Palmolive оставит в РФ только важные для здоровья продукты

Американская компания Colgate-Palmolive приняла решение прекратить инвестиции и вложения в рекламу в России. Об этом сообщил глава компании Ноэль Уллас. По его словам, предлагаемые в стране продукты ограничатся только самыми важными для здоровья и повседневной гигиены.

«Мы приостановили импорт и продажи всех продуктов, кроме продуктов повседневного использования, важных для здоровья и гигиены. Мы прекратили все капитальные инвестиции и рекламную активность», — говорится в заявлении Уолласа.

Компания владеет одноименными брендами средств по уходу и гигиене.

Ранее стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s временно приостановит работу своих заведений в России с 14 марта. При этом офис компании продолжит работать в прежнем режиме. В системе McDonald’s в России работает больше 62 тысяч человек, а на предприятиях поставщиков — еще около 100 тысяч.

Также о приостановке инвестиций в бизнес на территории России заявила и американская компания Mars. Решение компания объяснила ситуацией на Украине. Прибыль от российского бизнеса Mars направит на гуманитарную помощь. Среди наиболее известных брендов компании — батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas, Pedigree.