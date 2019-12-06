Coca-Cola выпустила технологичные бутылки в честь «Звездных войн»

Бутылки с OLED-панелями будут продаваться в Сингапуре. Восемь тысяч единиц напитка развезут по 45 различным точкам. В каких магазинах можно будет приобрести коллекционную бутылку, неизвестно. Места продажи будут определены в случайном порядке.

В стандартные этикетки на бутылках ограниченной серии добавили гибкую OLED-панель, которая позволяет светиться нарисованному световому мечу. Специалисты заявили, что эта технология весьма перспективна. Увы, производство подобных емкостей обходится недешево, поэтому массовые продукты такими этикетками снабжать пока не представляется возможным. В бутылке спрятаны аккумулятор и светодиоды. «Работать» этикетка будет примерно 40 минут.