  • Coca-Cola выпустила технологичные бутылки в честь «Звездных войн»

    06 декабря 2019, 05:51

    Светлана Степанова

    В честь выхода фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход» компания Coca-Cola выпустила бутылки с OLED-панелями. Тираж совсем не большой, поэтому достанется эксклюзивная тара не всем желающим. Об этом сообщил портал Gizmodo.

    Бутылки с OLED-панелями будут продаваться в Сингапуре. Восемь тысяч единиц напитка развезут по 45 различным точкам. В каких магазинах можно будет приобрести коллекционную бутылку, неизвестно. Места продажи будут определены в случайном порядке.

    В стандартные этикетки на бутылках ограниченной серии добавили гибкую OLED-панель, которая позволяет светиться нарисованному световому мечу. Специалисты заявили, что эта технология весьма перспективна. Увы, производство подобных емкостей обходится недешево, поэтому массовые продукты такими этикетками снабжать пока не представляется возможным. В бутылке спрятаны аккумулятор и светодиоды. «Работать» этикетка будет примерно 40 минут.

    Coca-Cola Singapore on Instagram: “Keep your eyes on these Limited Edition Lighted Star Wars: The Rise Of Skywalker Coca-Cola No Sugar Bottles! In anticipation of the…”

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