CNN: зять предложил Трампу признать поражение на выборах

Ближайший помощник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер предложил ему признать поражение на прошедших выборах. Он не только советник американского лидера, но и зять.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на два источника. Они рассказали, что Кушнер сделал Трампу такое предложение 8 ноября. Как отреагировал на это действующий президент США пока неизвестно.

Джаред Кушнер — муж дочери Дональда Трампа Иванки. С прошлой предвыборной компании они входят в число ближайших помощников президента США.

Всеобщие выборы прошли в Америке 3 ноября. Там выбирали не только президента и вице-президента страны, но и других чиновников. 7 ноября американские СМИ сообщили, что кандидат от Демократической партии Джо Байден набрал достаточное количество голосов выборщиков, чтобы стать новым лидером США. «Газета.ru» отметила, что по последним данным за Трампа проголосовали 214 выборщиков, а за Байдена - 279.

Лидеры нескольких стран Европы уже поздравили Джо Байдена с победой. Nation News отметило, что по этому поводу уже высказались премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон, британский премьер-министр Борис Джонсон и другие политики.