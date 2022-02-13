CNN: Зеленский попросил Байдена «как можно скорее» посетить Украину

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели очередной телефонный разговор. Украинский лидер попросил американского коллегу как можно скорее посетить Киев. Кроме того, Украина обратилась к США с просьбой о дополнительной материальной и военной поддержке.

Детали разговора на высшем уровне раскрыл сообщил CNN со ссылкой на источник в украинском правительстве. Он уточнил, что визит Байдена на Украину в текущей ситуации крайне маловероятен.

В Белом доме добавили, что беседа продлилась порядка 50 минут. Лидеры подтвердили, что оба привержены защите территориальной целостности и суверенитета Украины. Они также говорили и о некоем наращивании России военных сил возле своих границ.

Зеленский пообещал поделиться своим видением переговоров в ближайшее время. Пока он только написал в своем Twitter, что разговор шел о безопасности, экономической сфере, рисках в современных реалиях и о некой «российской агрессии».

Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров анонсировал переговоры с Байденом. Он сказал, что на повестке вновь окажется европейская безопасность, обсудят и усилия международных дипломатов по деэскалации ситуации с Украиной.

Для Байдена и Зеленского эта беседа стала уже третьей с начала года. Они говорили по телефону в начале и конце января.