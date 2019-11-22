CNN заподозрил сотрудника ФБР в подделке документа о «российском деле»

Телеканал отметил, что возможный обман с документами по этому расследованию играет на руку Трампу и его сторонникам. Они считают, что спецслужба допустила правонарушения в расследовании «российского дела».

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Информация о действиях бывшего юриста ФБР, предположительно, войдет в доклад генерального инспектора Министерства юстиции США Майкла Хоровица. В документе речь пойдет об обстоятельствах, при которых спецслужбы США начали слежку за штабом главы Белого дома во время избирательной кампании 2016 года.

Имя этого таинственного сотрудника ФБР не разглашается. При этом источники подчеркнули, что если подозрения подтвердятся, то ему могут предъявить обвинения в совершении уголовного преступления.

Известно, что документ, из-за которого вот-вот может разгореться скандал, касается слежки за Картером Пейджем. Он был советником Трампа во время предвыборной гонки.

Специальный прокурор США Роберт Мюллер почти два года вел расследование о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Однако в своем итоговом докладе спецпрокурор в итоге признал, что сговора между Москвой и сотрудниками избирательного штаба Трампа не было.