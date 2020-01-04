CNN: Вашингтон пока не планирует наносить новые удары по поддерживаемым Ираном силам

СМИ сослалось на источники из числа официальных лиц Соединенных Штатов. Утверждается, что военные и сотрудники разведслужб в данный момент консультируются, рассчитывая определить, когда Иран будет готов к ответным шагам. Эти действия станут реакцией на удар ВВС США в районе аэропорта Багдада, приведший к гибели командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.

Телеканал утверждает: имеются доказательства, что Тегеран готовится применить баллистические ракеты малой и средней дальности. Но полной уверенности у США в этом нет. Сейчас Вашигтон собирает сведения, используя спутники и ряд других методов.

Источники CNN сообщили, что американские военные не намерены атаковать иранские ракетные базы. Но это произойдет, если появятся сведения, однозначно доказывающие, что там завершена подготовка для нанесения ударов.