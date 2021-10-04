CNN: утечка нефти в Тихий океан произошла в США

В США в штате Калифорния в Тихий океан попало более трех тысяч баррелей нефти. Это произошло из-за утечки на нефтепроводе. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CNN.

Речь идет об утечке на нефтепроводе компании Amplify Energy в районе округа Орендж, который расположен на юге штата. Авария уже оказала влияние на местную фауну. Представитель округа Кэтрин Фоули заявила в интервью телеканалу, что люди начали находить мертвых птиц и рыб на побережье.

Специалисты от Национального совета по безопасности на транспорте США будут расследовать этот случай. Пока длина нефтяного пятна составляет порядка 12 километров, а разлив до сих пор не локализован. В результате происшествия власти отменили намеченное на выходные авиашоу, а местным жителям предписано избегать зоны экологического бедствия.

В конце сентября утечку нефтепродуктов зафиксировали в порту Темрюка. Топливо разлилось с судна Lady Leila. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что это уже похоже на закономерность. Она пообещала, что нефтепродукты обязательно обнаружат, а виновных в их утечках привлекут к ответственности.