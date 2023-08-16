Мир 16 августа 2023, 23:46 CNN уличили в попытке создать видимость победы ВСУ после видео с атакой Крымского моста «Известия»: CNN пытался выставить кадры атаки Крымского моста как победу ВСУ РИА «Новости»

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Опубликованное американским телеканалом CNN видео с июльской атакой Крымского моста — попытка создать видимость победы украинских боевиков. Такое мнение в интервью «Известиям» высказал военно-политический обозреватель Андрей Клинцевич.

«Кадры CNN, которые облетели весь мир от первого лица с ударами по Крымскому мосту, конечно же, это попытка показать определенную победу на фоне сплошной череды неудач», — сказал он.

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По его словам, киевский режим таким образом снова привлекает внимание мирового сообщества к «теракту, который был сделан». А публикация подобных кадров стала способом поменять информационную повестку, чтобы переключить внимание на «что-то положительное для ВСУ». Но этого эффекта не получится добиться. Ведь при атаке моста украинским беспилотником погибли мирные люди, напомнил Клинцевич.

CNN показал эти кадры 16 августа. Видео снято с самого беспилотника, который атаковал Крымский мост в июле. Телеканал при этом не осудил действия киевского режима. Также подобные кадры разлетелись днем 16 августа по украинским пабликам. Издание «Страна» подчеркнуло, что видео принадлежит Службе безопасности Украины. Кадры сняли камеры наблюдения на самом мосту. Каким образом это видео оказалось в распоряжении СБУ, издание не уточнило.