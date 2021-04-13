CNN уличили в фейковом сюжете о «подготовке России к войне» с Украиной

Телеканал CNN показал украинские танки на железнодорожных платформах в городе и выдал их переброску за «подготовку России к войне». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это неприличным и призвала американских журналистов отвлечься от участия в общественной жизни нашей страны.

«Мы понимаем, что вам некогда заниматься проверкой фактов, настолько вы углубились в идеологическую борьбу во имя торжества либерализма. Но не до такой же степени, чтобы умудриться выдать украинские танки на украинском вокзале на фоне украинских вагонов за подготовку России к войне», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она добавила, что корреспондентам телеканала в Москве стоит отвлечься от участия в общественной жизни России и уделить больше времени своей профессии.

«Потому что это уже просто неприлично», — заключила дипломат.

Накануне CNN показал сюжет о недавней поездке президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс. В нем проскочили и фейковые кадры о том, что Россия якобы стягивает бронетехнику к границе с соседним государством.