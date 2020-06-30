CNN: Трамп унижал Меркель и Мэй во время переговоров по телефону

По данными СМИ, глава Белого дома унижал европейских коллег и совершал «жестокие нападки». Источники заявили, что слова Трампа были «почти садистскими».

«Некоторые вещи, которые он говорил Ангеле Меркель, просто невероятны: он называл ее „глупой“ и обвинял в том, что она находится в кармане у русских. <…> Наибольшую жесткость [в телефонных звонках] он проявляет к тем, на кого смотрит как на слабаков, и он наиболее слаб с теми, с кем он должен быть жестким», — заявил один из инсайдеров.

Немецкий чиновник, чье имя не называется, подтвердил факт «необычных» звонков американского лидера. Берлин после таких случаев принял специальные меры, для того чтобы содержание разговоров осталось в тайне. Источник охарактеризовал поведение президента США как «очень агрессивное».

«Унизительными и издевательскими», оказались беседы Трампа с Мэй. Якобы он назвал экс-премьера Великобритании «дурой» и бесхребетной из-за ее отношения к Brexit, НАТО и вопросам иммиграции.

Также американский президент, по словам источников, «регулярно издевался и унижал» других западных лидеров. В их числе были президент Франции Эммануэль Макрон, премьеры Канады и Австралии Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.

При этом, по утверждению телеканала, глава Белого дома в секретных телефонных переговорах не мог противостоять российскому и турецкому лидерам Владимиру Путину и Тайипу Эрдогану. Якобы они его «переигрывали». Из-за этого некоторые высокопоставленные чиновники США увидели, что Трамп может представлять угрозу для национальной безопасности государства.

Ранее экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Трампа не интересуют вопросы безопасности страны.