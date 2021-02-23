CNN: Трамп предлагал Ким Чен Ыну вылететь в КНДР «бортом номер один»

Бывший американский лидер Дональд Трамп во время встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном в 2019 году предлагал ему совершить перелет из Вьетнама в Северную Корею своим президентским бортом. Об этом со ссылкой на экс-сотрудника администрации США сообщил CNN.

По словам источника, Трамп при встрече с Ким Чен Ыном во вьетнамском Ханое предлагал лидеру КНДР воспользоваться «бортом номер один», чтобы вернуться домой как можно быстрее. Помощники экс-президента США были крайне удивлены таким предложением, поскольку Трамп не советовался с ними. Лидер КНДР отказался, но если бы он дал согласие, полет Ким Чен Ына на самолете президента США в Пхеньян создал бы серьезную угрозу для американцев, отметил собеседник CNN.

В Ханое прошла вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына. За год до этого в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США — КНДР, где лидеры провели переговоры о денуклеаризации.

В Пхеньяне ранее рассказали иностранным государствам, как правильно называть должность Ким Чен Ына — председатель государственных дел КНДР. Об этом сообщили в посольстве РФ.