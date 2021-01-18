CNN: Трамп объявит о помиловании 100 человек 19 января

По данным канала, изначально Трамп собирался объявить о помиловании двух групп людей на прошедшей неделе и 19 января. Однако из-за беспорядков в Вашингтоне президент пересмотрел планы. Теперь ожидают, что большое заявление глава Белого дома сделает во вторник.

Телекомпания отметила, что события в американской столице и процедура импичмента могли склонить Трампа к тому, чтобы не объявлять о помиловании своих детей, адвоката Рудольфа Джулиани и себя. Источники CNN полагают, что политик не решится на собственное помилование. Однако эксперты отмечают, что от уходящего президента в его последние дни в кресле главы Белого дома можно ожидать все что угодно.

Ранее СМИ писали, что Трамп задумался о помиловании дочери Иванки Трамп, ее мужа Джареда Кушнера. Они являются его советниками. Республиканец опасается, что после его ухода с должности президента он и его окружение при новой администрации подвергнутся преследованиям.

Тем временем американские власти вовсю готовятся к инаугурации Джо Байдена, которая пройдет 20 января. ФБР проверяет бойцов Нацгвардии, которые в эти дни отвечают за безопасность в Вашингтоне.