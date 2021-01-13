CNN: Трамп не покинет пост президента добровольно

«Он этого не сделает», — рассказал каналу источник, близкий к Белому дому.

Другой источник CNN из советников американского лидера объяснил, что добровольное сложение полномочий значило бы для Трампа поражение, поэтому он на это не пойдет.

«Мы доработаем до 20 января, и будем двигаться дальше», — отметил собеседник телеканала.

Источники телекомпании тем не менее подтвердили появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что Трамп не будет присутствовать на инаугурации Джо Байдена и уедет в свое поместье в Мар-а-Лаго в штате Флорида. По данным CNN, действующий президент улетит туда 19 января.

Тем временем в Палате представителей США призвали вице-президента Майка Пенса отстранить от власти Трампа. Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси просила воспользоваться 25-й поправкой к конституции страны, которая разрешает сместить президента с должности в связи с его неспособностью исполнять обязанности или инвалидностью. Пенс это предложение отверг.