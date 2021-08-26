CNN: талибы* посадили посредников по смене власти в Афганистане под домашний арест

В Кабуле талибы* посадили под домашний арест основных посредников по смене власти в Афганистане — экс-президента Хамида Карзая и главу совета по примирению Абдуллу Абдуллу. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источники.

«Карзай и Абдулла сейчас находятся под домашним арестом без своей охраны и во власти „Талибана“*», — говорится в сообщении.

В начале недели талибы* лишили оружия охрану бывшего президента Карзая, а также конфисковали его автомобили. А в среду движение провело обыск в доме Абдуллы и тоже лишило его охраны и автомобилей, отметил источник.

Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что в Афганистане нет альтернативы радикальному движению «Талибан»*. По его словам, исламисты контролируют не только столицу, но и всю страну. Это реальность, от которой не спрятаться. Он также признался, что не видит перспектив для Панджерского сопротивления.

* «Талибан» — террористические организация, запрещена в России.