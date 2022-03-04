CNN: США не в состоянии получить разведданные по Украине

В США признали, что сейчас их возможности получать разведданные по ситуации на Украине ограничены. Об этом сообщил телеканал CNN.

У Штатов в данный момент нет на Украине беспилотников и людей, чтоб следить за происходящим.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в специальном обращении к россиянам сообщил о признании независимости ЛНР и ДНР, а уже спустя несколько дней, 24 февраля, заявил о начале спецоперации на Украине. Главной целью он назвал денацификацию и демилитаризацию соседней страны.

Украина разорвала с Россией дипломатические отношения и объявила в стране военное положение. Запад осудил действия России и начал вводить против нее санкции.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила западные государства в лицемерном отношении к России. Также она высказала мнение, что Украина является заложницей в руках Штатов. По ее словам, США всегда использовали ее для воздействия на российскую власть.