CNN: США могут отправить на Ближний Восток до 7 тысяч военных

CNN указал, что Штаты обеспокоены возросшей угрозой действий Тегерана в регионе. В частности, речь идет доставке ракет в Ирак. Телеканал отметил, что сейчас в Минобороны США решают, сколько именно военных нужно перебросить на Ближний Восток и на какой срок.

Пентагон опроверг переброску 14 тысяч военных на Ближний Восток Подробнее

Также CNN добавил, что для усиления присутствия Соединенные Штаты могут задействовать свои воздушные, сухопутные и морские силы. Не исключено, что сначала Пентагон передислоцирует около трех-четырех тысяч военнослужащих.

Газета The New York Times 5 декабря написала, чего конкретно опасаются американские власти. По данным издания, США считают, что Иран тайным образом перевозит в Ирак баллистические ракеты малой дальности. Их Тегеран, предположительно, может потом применить в случае атаки на свое государство. Газета выразила мнение, что оружие может быть задействовано для нанесения ударов по территории Израиля или по тем местам, где находятся американские военнослужащие.

Надо отметить, что 4 декабря глава пресс-службы Пентагона Алисса Фарах опровергла информацию газеты The Wall Street Journal о том, что администрация Белого дома рассматривает возможность наращивания своего присутствия на Ближнем Востоке и собирается отправить туда 14 тысяч солдат и десятки кораблей для противодействия Ирану.