CNN: США испугались эффекта бумеранга в случае введения санкций против России

Администрация США опасается, что новые санкции против России могут обернуться тяжелыми последствиями для американской экономики. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителей Госдепа и Министерства финансов.

Как заявили собеседники канала, администрация президента США Джо Байдена до сих пор не решила, какие именно санкции страна объявит при обострении ситуации вокруг Украины. Ограничительные меры могут затронуть энергетический сектор, а также банковскую сферу. Еще предлагается ужесточить меры экспортного контроля и отключить Россию от международной межбанковской платежной системы SWIFT.

При этом некоторые представители администрации, как утверждают источники, опасаются введения санкций. Они считают, что принятие мер может нанести ущерб не только американской экономике, но и ударить по союзникам США.

По словам американцев, санкции могут стать причиной скачка цен на газ. В итоге будут нарушены торговые и инвестиционные связи Европы с Россией. В Белом доме полагают, что негативные последствия антироссийских санкций могут «бумерангом ударить по США».

Ранее представитель Госдепа США Нед Прайс сообщил, что администрация США не поддерживает введение новых санкций против «Северного потока — 2».