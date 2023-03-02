Мир 02 марта 2023, 02:44 CNN сообщил о росте числа экспортирующих российскую нефть «таинственных танкеров» CNN: в мире замечен рост числа «таинственных танкеров», экспортирующих нефть из России Pxhere

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Российская нефть, несмотря на санкции Запада, продолжает находить покупателей по всему миру, сообщил CNN со ссылкой на информированные источники. По данным телеканала, в мире появился флот «таинственных танкеров», которые экспортируют черное золото из России.

«По оценкам отраслевых инсайдеров, размер этого „теневого“ флота составляет примерно 600 судов, или около 10% от мирового количества крупных танкеров. И цифры продолжают расти», — говорится в материале.

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Кто является владельцем и управляет многими из этих судов остается неизвестным, отметили авторы статьи.

В декабре 2022 года вступил в силу так называемый потолок цен на российскую нефть при поставках по морю, в феврале — на нефтепродукты.

Заместитель министра иностранных дел Александр Панкин отметил, что западные страны воспользовались своим монопольным положением на финансовом и страховом рынках и ввели ограничения для того, чтобы помешать России перевозить нефть по морю. Однако их усилия оказались тщетными. Запад ввел условные ограничения, но они не принесли значимых экономических последствий.

Как отметил Панкин, торговлю с дружественными странами продолжили без политических оговорок. Министерство иностранных дел России совместно с Минэнерго поддерживает контакт с основными импортерами.