СМИ сообщили, что США пытаются отговорить ОПЕК+ от голосования за сокращение нефтедобычи | 360°

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СМИ сообщили, что США пытаются отговорить ОПЕК+ от голосования за сокращение нефтедобычи

CNN сообщил, что США пытаются отговорить ОПЕК+ от голосования за сокращение нефтедобычи

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Администрация американского президента Джо Байдена в преддверие предстоящего заседания ОПЕК+ хочет отговорить союзников из стран Ближнего Востока от резкого сокращения добычи нефти. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

«В течение последних нескольких дней высокопоставленные чиновники администрации президента Джо Байдена в области энергетики, экономики и внешней политики были привлечены для лоббирования своих иностранных коллег в странах-союзниках на Ближнем Востоке, включая Кувейт, Саудовскую Аравию и ОАЭ, чтобы они проголосовали против сокращения добычи нефти», — передал телеканал.

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Предполагается, что на заседании ОПЕК+ 5 октября члены организации заявят о сокращении добычи нефти более чем на миллион баррелей в сутки. Данное решение может привести к резкому скачку цен на нефть. В итоге это может закончиться увлечением цен на бензин в Штатах за пять недель до промежуточных выборов в Конгресс.

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Телеканал ознакомился с записями Белого дома по ситуации и отметил, что перспектива уменьшения производства описывается как «враждебный акт» и «полная катастрофа».

«Важно, чтобы все осознавали, насколько высоки ставки», — подчеркнул один из собеседников канала.

Чиновник также сообщил, что в Белом доме паника.

Министры стран ОПЕК+ в первый раз с марта 2020 года, когда в мире объявили о пандемии, соберутся я в очном формате. Они обсудят возможность уменьшения квот на добычу нефти в ноябре на один-два миллиона баррелей в сутки.

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