CNN сообщил, что в кулуарах Белого дома Пелоси отговаривают от поездки на Тайвань

В кулуарах администрации президента США Джо Байдена убеждают спикера палаты представителей Штатов Нэнси Пелоси в рискованности ее поездки на Тайвань. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источники.

«Должностные лица администрации Байдена работают над тем, чтобы в ходе встреч с Пелоси и ее командой разъяснить потенциальные риски визита», — рассказали сотрудники издания.

По данным CNN, сотрудники Белого дома не планируют официально запрещать визит. Источники сообщили, что в администрации президента США надеются убедить Пелоси отказаться от поездки из-за высоких рисков, при этом не выдвигая прямой запрет.

Кроме того, на прошлой неделе спикер получила данные из Пентагона о напряженности в этом регионе. Эту информацию СNN также привел со ссылкой на осведомленные источника. По их данным, при информировании Пелоси сотрудниками Пентагона присутствовали представители Белого дома.

Ранее Китай потребовал от США отмены визита Пелоси на Тайвань. Об этом 19 июля сообщил RT.