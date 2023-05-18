Мир 18 мая 2023, 19:35 CNN сообщила, что Россия указала Британии ее место из-за помощи Украине CNN: Украина использовала ракеты Storm Shadow с момента объявления об их передаче ВСУ Официальный сайт президента Украины

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Украинские военные начали применять британские ракеты Storm Shadow с момента объявления об их поставках, заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. Он отказался раскрывать другие подробности военной поддержки ВСУ, сообщил телеканал CNN.

«Все, что я могу сказать, это то, что они (ракеты — прим. ред.) использовались с тех пор, как мы объявили об их развертывании на Украине, но я не собираюсь вдаваться в подробности», — рассказал Бен Уоллес на совместной пресс-конференции со своим норвежским коллегой Бьорном Арильдом Грамом.

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Журналисты напомнили, что Россия успешно справляется с западной техникой, указав Британии на ее место в связи с поддержкой ВСУ.

В Минобороны сообщили, что ударами ракет «Кинжал» ночью 16 мая удалось поразить пять американских ЗРК Patriot в Киеве, а также радиолокационную станцию. Удары наносили с истребителя-перехватчика МиГ-31К. Китайские СМИ сообщили, что президент Владимир Путин применением этого оружия разрушил планы украинского лидера Владимира Зеленского атаковать Россию.