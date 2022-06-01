CNN предупредил, что поиск Европой альтернатив газу из России закончится дефицитом энергоресуров

Желание Европы найти альтернату российскому газу может к зиме привести к глобальному энергетическому кризису. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на оценку аналитиков консалтинговой компании Rystad Energy.

Не исключено, что смена странами Европы импортеров газа приведет к тому, что спрос на этот энергетический ресурс к концу года превысит предложение на 26 миллионов тонн, это примерно 7% мировых потребностей в газе за прошедший год.

Цены на голубое топливо в таких обстоятельствах резко подрастут, больнее всего это скажется на менее экономически развитых странах Азии, которые не смогут купить себе необходимое количество сжиженного природного газа (СПГ).

«Все подготовлено для устойчивого дефицита поставок, высоких цен, экстремальной волатильности, спекулятивных рынков и усиленной геополитической борьбой в сфере СПГ», — заявил аналитика фирмы Каушаль Рамеша.

Несмотря на планы европейских стран построить новые газовые терминалы, подрядчики не могут форсировать работы настолько, чтобы избежать этой зимой кризиса энергоносителей.

«Хоть растущий спрос привел к наибольшему буму новых проектов СПГ в мире за более чем десятилетие, темпы строительства свидетельствуют, что облегчение (в ситуации с поставками газа) маловероятно до 2024 года», — заявили эксперты.

Ранее глава Палаты экономики Австрии Харальд Марер предупредил, что введение газового эмбарго ЕС против России может привести к экономическому армагеддону, который приведет к «кратеру из дефицита».