CNN: после нефтяной сделки России и Саудовской Аравии в США началась «паника» | 360°

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CNN: после нефтяной сделки России и Саудовской Аравии в США началась «паника»

CNN сообщил о «панической» реакции США по поводу планов России сократить добычу нефти

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Совместное решение России и Саудовской Аравии снизить добычу нефти до 30% вызвало в США панику. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источники.

Американские власти оценили такой сценарий как «полную катастрофу». В связи с этим в Белом доме готовы задействовать необходимые инструменты, которые, вероятно, смогут помешать решению ОПЕК+.

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Вашингтон убеждает союзников на Ближнем Востоке проголосовать против сокращения добычи нефти. Если инициативу России и Саудовской Аравии поддержат, то цены на нефть сильно вырастут. А это спровоцирует рост стоимости бензина в США.

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В документах, которые Минфин получил от Белого дома, перспектива уменьшения производства нефти описывается как «полная катастрофа».

Ранее стало известно о планах Саудовской Аравии и России о сокращении добычи нефти на один-два миллиона баррелей в день или более. Как писала газета Financial Times, Эр-Рияд, Москва и другие производители намерены сообщить о серьезных сокращениях на встрече картеля ОПЕК+ 5 октября.

США

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