Украинцы массово уезжают на освобожденные Россией территории. Репортаж об этом показал американский телеканал CNN.

Основным местом действия сюжета стала дорога у деревни Васильевки. Журналисты из США брали интервью у выезжающих с украинских территорий местных жителей. Большинство опрошенных рассказали, что едут в Херсон забрать родственников.

Журналисты пришли к выводу, что эту версию местные жители подготовили для украинских властей, а на самом деле никуда возвращаться не собираются.

«Жители региона выезжают из домов целыми семьями, с пожитками, маленькими детьми и домашними животными. Они намерены навсегда покинуть дома и переехать на российские территории Украины», — убежден репортер CNN.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион освободили от нацистов навсегда. По его словам, Украина не сможет ничего с этим поделать.