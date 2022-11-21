Мир 21 ноября 2022, 19:13 CNN: открытое выступление против Байдена на выборах-2024 вызывает у демократов опасение

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Инсайдеры в рядах Демократической партии США признались, что около половины членов партии не отдали бы свой голос за Джо Байдена на президентских выборах 2024 года, если бы у них была возможность сохранить анонимность. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Четыре члена Конгресса от Демократической партии, попросившие не называть их имен, подсчитали, что по меньшей мере половина их коллег выбрали бы в качестве кандидата в президенты в 2024 году кого-то другого, кроме Байдена, если бы они могли проголосовать тайно», — цитирует сообщение телеканала «Политика Сегодня».

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Член Палаты представителей от штата Миннесота Дин Филлипс выразил уверенность, что Байден должен покинуть Белый дом после 2024 года, чтобы для нового поколения лидеров открылся путь. Отмечается, что Филлипса считают тем человеком, который выражает внутренние убеждения большей части демокартов открыто.

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