CNN осудил сторонников Трампа за видео с расстрелом представителей СМИ
Видео, в котором хозяин Белого дома Дональд Трамп «расстреливает» из автомата представителей СМИ и своих политических оппонентов, вызвало сожаление у американского телеканала CNN. Он осудил такой «креатив», передает «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, в кадры из комедийного боевика ««Kingsman: Секретная служба» вмонтировали президента США, стреляющего в церкви по своим политическим конкурентам, а также по представителям СМИ, в частности в человека, у которого на лице табличка CNN.
Журналисты напомнили, что это уже не первое видео, в котором сторонники Трампа пропагандируют насилие в отношении их коллег. По их мнению, никто не должен позволять себе подобного.
«Это (видео — прим. ред.), безусловно, худшее из них», — заметили они.