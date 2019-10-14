CNN осудил сторонников Трампа за видео с расстрелом представителей СМИ

По данным издания, в кадры из комедийного боевика ««Kingsman: Секретная служба» вмонтировали президента США, стреляющего в церкви по своим политическим конкурентам, а также по представителям СМИ, в частности в человека, у которого на лице табличка CNN.

Журналисты напомнили, что это уже не первое видео, в котором сторонники Трампа пропагандируют насилие в отношении их коллег. По их мнению, никто не должен позволять себе подобного.

«Это (видео — прим. ред.), безусловно, худшее из них», — заметили они.