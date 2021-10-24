CNN обвинил Запад в появлении «самой опасной версии» Путина

Нежелание Запада действительно понять Владимира Путина и истерия Запада в отношении России привели к тому, что на мировой арене появилась «самая опасная версия» президента РФ. Разобщенность НАТО стала для российского лидера лучшим подарком, который он только мог получить.

Об этом сообщил CNN. Издание процитировало слова бывшего командующего Силами обороны Эстонии генерала Рихо Терраса, который сравнил Путина с «уличным бойцом».

«Каждый раз, когда появится возможность, он ею воспользуется. Это произошло на Украине, это произошло в Грузии. Он понимает только сильные послания, и если мы будем продолжать демонстрировать разобщенность, он ответит тем же. Он уличный боец. Запад пытается кататься на коньках по России, а Путин играет в хоккей», — сказал Террас.

Собеседник издания уверен, что на ситуацию сильно влияет и зависимость Германии от газа России. Этот момент влияет на соседние страны и подрывает единство.

По мнению старшего научного сотрудника Chatham House Кейра Джайлза, долгосрочная ошибка западных стран заключается в том, что они рассматривают каждое «враждебное действие» отдельно, вне общего контекста. Он подчеркнул, что Запад не видит целую картину России — страны, которая не заинтересована в том, чтобы играть по западным правилам.

Джайлз уверен, что Россия стала более «открытой и прямой» не только в отношениях с НАТО, но и в вопросе строительства «Северного потока — 2».