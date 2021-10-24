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    24 октября 2021, 13:33

    CNN обвинил Запад в появлении «самой опасной версии» Путина

    CNN: эксперты Джайлз и Террас обвинили Запад в появлении самой опасной версии президента Путина

    Нина Петлинова

    Нежелание Запада действительно понять Владимира Путина и истерия Запада в отношении России привели к тому, что на мировой арене появилась «самая опасная версия» президента РФ. Разобщенность НАТО стала для российского лидера лучшим подарком, который он только мог получить.

    CNN обвинил Запад в появлении «самой опасной версии» Путина

    Об этом сообщил CNN. Издание процитировало слова бывшего командующего Силами обороны Эстонии генерала Рихо Терраса, который сравнил Путина с «уличным бойцом».

    «Каждый раз, когда появится возможность, он ею воспользуется. Это произошло на Украине, это произошло в Грузии. Он понимает только сильные послания, и если мы будем продолжать демонстрировать разобщенность, он ответит тем же. Он уличный боец. Запад пытается кататься на коньках по России, а Путин играет в хоккей», — сказал Террас.

    Собеседник издания уверен, что на ситуацию сильно влияет и зависимость Германии от газа России. Этот момент влияет на соседние страны и подрывает единство.

    По мнению старшего научного сотрудника Chatham House Кейра Джайлза, долгосрочная ошибка западных стран заключается в том, что они рассматривают каждое «враждебное действие» отдельно, вне общего контекста. Он подчеркнул, что Запад не видит целую картину России — страны, которая не заинтересована в том, чтобы играть по западным правилам.

    Джайлз уверен, что Россия стала более «открытой и прямой» не только в отношениях с НАТО, но и в вопросе строительства «Северного потока — 2».