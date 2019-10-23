CNN назвала США «самыми большими неудачниками» из-за успеха России в Сирии

«Путин и Эрдоган поддержали план, который не предполагает перекраивания международных границ и противодействует сепаратистским движениям», — пишет издание, имея в виду переговоры российского и турецкого лидеров в Сочи и подписанный меморандум.

Турция прекратила «Источник мира» после переговоров с Путиным Подробнее

Россия и Турция договорились поддерживать «суверенитет и территориальную целостность» Сирии, что, по мнению CNN, можно расценить как успех во внешней политике.

Еще одним «плюсом для Путина» можно считать тот факт, что именно Россия поспособствовала началу диалога между Анкарой и официальным Дамаском, отмечает автор материала.

Переговоры Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом прошли 22 октября. По их итогам лидеры двух стран подписали меморандум и провели совместную пресс-конференцию. Страны договорились о создании зоны безопасности на севере Сирии. Российские и турецкие войска будут совместно патрулировать эту территорию.

9 октября Турция начала наземную военную операцию на севере Сирии, направленную против курдов, контролирующих регион. 17 октября, в ходе переговоров с США, турецкие власти согласились прекратить огонь на пять суток, чтобы курдские отряды покинули приграничные районы. А во вторник, 22 октября, Турция прекратила «Источник мира» после переговоров с Россией.