CNN назвал кандидата на пост нового пресс-секретаря Пентагона

Кандидатом на пост нового пресс-секретаря Пентагона может стать генерал Военно-воздушных сил (ВВС) США Патрик Райдер. Об этом сообщил телеканал CNN.

В своем материале телеканал ссылается на представителя администрации и высокопоставленного чиновника министерства обороны.

Ранее Райдер был пресс-секретарем министра обороны США Ллойда Остина, когда тот находился на посту главы Центрального командования США в 2013–2016 годах.

Райдер с 2017 по 2019 год был высокопоставленным представителем Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил. В ближайшее время, как указал телеканал, кандидат продолжит оставаться действующим военнослужащим.

Пентагон заявил об острой нехватке новых кадров для пополнения всех военных подразделений. Всего армия закрыла только 40% контрактов от годовой цели. При этом до конца финансового года остается только два месяца. Журналист издания The American Conservative Эдвард Чанг написал в своей статье, что нехватка новых военных может привести к полному развалу Вооруженных сил США.