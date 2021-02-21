CNN назвал дату первого выступления Трампа после президентства

Трамп впервые после ухода с поста президента США выступит публично. 28 февраля он обратится с речью к участникам Конференции консервативного политического действия в Орландо. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Один из собеседников подчеркнул, что экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп «будет говорить о будущем Республиканской партии и консервативного движения».

По данным телеканала, бывший вице-президент США Майк Пенс не захотел принимать участие в этой конференции, однако организаторы мероприятия надеются, что он изменит свое решение.

Накануне Трамп заявил, что пользователи начали уходить из Twitter, потому что им скучно в этой социальной сети. По словам бывшего главы США, люди разочаровались в ней после его блокировки. Он не исключил, что создаст собственный сайт, и заявил о широкой поддержке американцев, однако конкретные цифры не назвал.

После штурма Капитолия сторонниками Трампа, администрация Twitter заблокировала его аккаунт. Ограничения на публикации бывшего американского лидера ввели Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.