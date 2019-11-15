CNN: личность стрелявшего в школе в Калифорнии удалось установить

Полицейские установили личность стрелка, который устроил бойню школе города Санта-Кларита в Калифорнии. Им оказался подросток, которому в день нападения исполнилось 16 лет.

Стрельба в школе слышна в калифорнийском городе Санта-Кларита Подробнее

Как сообщил канал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах, стрелка зовут Натаниэль Берхоу. Он пришел в школу «Сагас» 14 ноября, достал из рюкзака пистолет 45-го калибра и открыл огонь. В течение 16 секунд, он ранил пять человек. Позже от полученных ран умерли 16-летняя девочка и 14-летний мальчик.

После стрельбы Берхоу попытался покончить с собой. Сейчас он в больнице в тяжелом состоянии. Точные мотивы стрелка пока не известны. «С тяжелым сердцем мы продолжим расследование и выясним, что пошло не так», — приводит канал слова шерифа округа Лос-Анджелес Алекса Виллануевы.

Следователи проверят информацию о том, что подозреваемый, возможно, разместил угрозы перед нападением в социальных сетях. Белый дом выразил соболезнования семьям погибшим во время стрельбы в школе. Во всех учебных заведениях Санта-Клариты занятия пока отменили.