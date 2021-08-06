CNN: американская разведка получила генетические данные в вирусах лаборатории Уханя

Разведка США получила генетические данные о вирусах, которые изучали сотрудники лаборатории Уханьского института вирусологии. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По информации телекомпании, американские разведчики могли получить данные во время взлома серверов, имеющих отношение к исследованиям вирусов. При этом остается неизвестным, когда и как спецслужбы получили доступ к сведениям.

В статье отмечается, что в распоряжении США теперь есть генетические данные о 22 тысячах вирусов, излучавшихся в китайской лаборатории. Теперь специалистам предстоит детально изучить «гигантский каталог информации». Только после анализа можно будет сделать какие-то выводы.

Работу поручили Министерству энергетики США, заявила телекомпания. Сотрудники ведомства будут использовать суперкомпьютеры. Процесс затрудняется тем, что записи сделаны на китайском языке. В связи с этим спецслужбам нужно найти владеющих языком специалистов, у которых есть необходимый уровень допуска. Пока точные сроки завершения работы не определены.