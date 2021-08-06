CNBC: хакеры из России слили данные миллиона кредитных карт

Группа хакеров из России слила в открытый доступ данные миллиона кредитных карт американцев и жителей других стран. Об этом заявил телеканал CNBC со ссылкой на аналитиков компании Q6.

По информации телеканала, специалисты компании якобы нашли в даркнете сообщение хакерской группировки All World Cards. В послании говорилось о предоставлении частичного доступа к хакерской базе. При этом телеканал не привел никаких других доказательств этих сведений.

Корреспондент телеканала Эмон Джаверс отметил, что группировку создали недавно. Он предупредил, что банки скоро ощутят последствия опубликованных данных. В статье CNBC предполагается, что хакеры выложили данные миллиона кредитных карт, чтобы привлечь покупателей и продать оставшуюся часть имеющейся базы. В материале не привели доказательств того, что группировка All World Cards является российской.

В начале мая хакеры из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. Американские спецслужбы заявили, что злоумышленники могут находиться в России или на территории Восточной Европы.