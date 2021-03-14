Clubhouse заблокировали в Омане из-за отсутствия обязательной регистрации

Власти Омана заблокировали приложение социальной сети Clubhouse. Такое решение они приняли из-за отсутствия обязательной регистрации в стране. Об этом сообщило агентство WAF.

«Приложение Clubhouse заблокировано, так как все приложения для связи, использующие аудио- и видеосвязь через интернет, должны получать регистрационное удостоверение от управления. Работа приложения остановлена из-за отсутствия регистрации в Омане», — сказано в сообщении клиентской службы Управления по регулированию телекоммуникаций (TRA).

По данным агентства, на территории страны обычно запрещены приложения для общения по интернету с помощью зашифрованных каналов (VoIP). При этом из-за ситуации с коронавирусом власти приняли ряд послаблений, которые позволили обеспечивать работу различных госучреждений Омана.

Clubhouse — социальная сеть, которая позволяет общаться с собеседником голосом. Видео, как и текстовый чат, в нем не предусмотрены, записывать голосовые сообщения тоже нельзя. Беседа происходить в реальной жизни. Участвовать могут сразу сотни пользователей — для этого им достаточно войти в комнату, которую создали организаторы разговора.

При этом каждый участник может не только молча слушать, но и высказаться: достаточно «поднять руку» с помощью специальной кнопки и дождаться, когда модератор передаст ему слово.