Clubhouse стали угрожать блокировкой

В Индонезии могут запретить новую социальную сеть Clubhouse. Об этом заявили в Министерстве связи страны.

Соцсеть может попасть под блокировку, потому что она не зарегистрирована в правительстве. Согласно положению Министерства связи и информационных технологий страны любой оператор электронных систем (ПСЭ) должен получить регистрацию в Индонезии.

Исходя из этих правил, Clubhouse обязан зарегистрироваться до 24 апреля 2021 года. Однако многие пользователи, по сообщению портала Detikcom, считают, что соцсеть все равно заблокируют.

Член Общественной палаты Артем Кирьянов высказал мнение о том, что Роскомнадзор и правоохранительные органы должны взять под контроль новую соцсеть. По его словам, России нужны механизмы отслеживания и фиксации происходящего в приложении.

В начале февраля газета The Guardian сообщала, что китайские власти заблокировали набравшую популярность в стране американскую голосовую сеть Clubhouse, где граждане могли свободно обсуждать политику, не опасаясь государственной цензуры.

Проект Clubhouse появился в марте 2020 года. Его создали выпускники Стэнфорда Пол Дэвисон и Роэн Сет, работавшие до этого в Google, Pinterest и других компаниях из Кремниевой долины. В течение года о соцсети мало кто знал, пока в соцсети не зарегистрировался Илон Маск.